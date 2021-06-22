Haftalık vaka sayıları açıklandı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Sağlık Bakanı Koca, 12-18 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 51,27, Ankara'da 93,11, İzmir'de 25,99 oldu.

Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize de 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Haftalık verilerde 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller de Osmaniye, Hatay, Adana, Adıyaman ve Edirne oldu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek."

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!