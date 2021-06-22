Haftalık vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Koca, 12-18 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 51,27, Ankara'da 93,11, İzmir'de 25,99 oldu.
Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize de 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Haftalık verilerde 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller de Osmaniye, Hatay, Adana, Adıyaman ve Edirne oldu.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek."
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