Son dakika haberi Hakkari'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İl genelinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 22.54'te merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zeminden 9.46 kilometre derinlikte olan deprem il genelinde hissedildi. Kısa süreli panik yaşayan bazı vatandaşlar evlerinden çıktı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

SON DEPREMLER

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