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Haberlerİş-YaşamSon dakika haberi: Hamsi avcılığı yasağı 28 Ocak'a kadar uzatıldı
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Hamsi avcılığı yasağı 28 Ocak'a kadar uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Karadeniz ve İstanbul Boğazı'ndaki hamsi avcılığı yasağının 28 Ocak'a kadar uzatıldığını duyurdu

Son dakika haberi: Hamsi avcılığı yasağı 28 Ocak'a kadar uzatıldı
HABERTURK.COM / Ajanslar

Tarım ve Orman Bakanlığı "İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz’de İstanbul İli Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu’ndan (41 15' 25.13'' N - 29 2' 58.2'' E ) Gürcistan sınırına kadar olan karasularımızda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulma süresi 28 Ocak 2021 tarihi 00.00 saatine kadar uzatılmıştır" açıklamasında bulundu.

Yasak ilk olarak 8 Ocak'ta getirilmiş, gerekirse uzatılabileceği bildirilmişti. Söz konusu av yasağı kararı Karadeniz'de avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındaki bireylerin oranında yaşanan artış nedeniyle alındı.

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