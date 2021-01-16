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Tarım ve Orman Bakanlığı "İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz’de İstanbul İli Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu’ndan (41 15' 25.13'' N - 29 2' 58.2'' E ) Gürcistan sınırına kadar olan karasularımızda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulma süresi 28 Ocak 2021 tarihi 00.00 saatine kadar uzatılmıştır" açıklamasında bulundu.

Yasak ilk olarak 8 Ocak'ta getirilmiş, gerekirse uzatılabileceği bildirilmişti. Söz konusu av yasağı kararı Karadeniz'de avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındaki bireylerin oranında yaşanan artış nedeniyle alındı.