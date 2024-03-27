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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Hatay'da göçmen kaçakçılığı örgütü çökertildi!

        Son dakika haberi Hatay'da göçmen kaçakçılığı örgütü çökertildi!

        Hatay'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı organize suç örgütü operasyonunda "Alevler" çetesi çökertildi. 13 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 07:57 Güncelleme: 27.03.2024 - 07:57
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        Hatay'da göçmen kaçakçılığı örgütü çökertildi!
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        Hatay’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-21” operasyonunda elebaşılığını Süleyman Alev’in yaptığı “Alevler” olarak bilinen göçmen kaçakçılığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde olduğu organize suç örgütü üyesi 13 şüpheli yakalandı.

        Hatay Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; göçmen kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edildi.

        Operasyonlar sonucu 2 araca, ruhsatsız tabancalara ve fişeğe el konuldu.

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