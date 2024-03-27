Hatay’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-21” operasyonunda elebaşılığını Süleyman Alev’in yaptığı “Alevler” olarak bilinen göçmen kaçakçılığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde olduğu organize suç örgütü üyesi 13 şüpheli yakalandı.

Hatay Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; göçmen kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu 2 araca, ruhsatsız tabancalara ve fişeğe el konuldu.