Havalimanında ele geçirildi! Ağırlığı: 54 kg! Değeri: 800 bin TL!

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda değeri 800 bin TL olan doğal saç ele geçirildi - Güncel haberler

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DHA

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Sabiha Gökçen Havalimanı´na, Doha-İstanbul seferini yapan uçakla gelen 3 kişi, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından şüpheli görülmesi üzerine takibe alındı.

VALİZLERİ X-RAY TARAMASINDAN GEÇİRİLDİ

DHA'da yer alan habere göre şüphelilerin valizleri x-ray taramasından geçirildi. Görüntülerde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine valizlerde detaylı aram yapıldı.

54 KİLOGARAM VE DEĞERGİ 800 BİN TL

Valizlerde toplam 54 kilo ağırlığında ve 262 bağ şeklinde doğal insan saçı ele geçirildi. Kuaförlerde kullanıldığı belirtilen saçların yaklaşık 800 bin TL değerinde olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Saçlara el konulurken, olayla ilgili soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor.