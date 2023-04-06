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Son dakika haberi HDP, AYM'de savunma yapmayacak

HDP'den yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nde 11 Nisan'da görülecek kapatma davasında sözlü savunma yapmayacakları bildirildi. HDP dilekçesini AYM'ye gönderdi.

Son dakika: HDP, AYM'de savunma yapmayacak
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HABERTURK.COM

HDP, 11 Nisan'da görülecek kapatma davasına ilişkin, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) sözlü savunma yapmayacağını açıkladı.

HDP'ye yönelik kapatma davasında yeni bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi, HDP’nin “sözlü savunma seçim sonuna bırakılsın” talebini oybirliğiyle reddetmiş, HDP sözlü savunmasını 11 Nisan’da yapmasına karar verilmişti.

HDP'den yapılan açıklamada ise sözlü savunma yapılmayacağı bildirildi.

Açıklamada, "Partimiz hakkında siyasi saiklerle açılan ve siyasi müdahalelerle ilerletilen kapatma davasında, sözlü savunmanın seçim sonrasına bırakılmasına ilişkin yaptığımız bütün başvurular AYM tarafından gerekçesiz olarak reddedilmiş, 11 Nisan’da partimizin sözlü savunma vermesi için tarih belirlenmiştir. Serbest ve adil seçimlere müdahale anlamına gelen AYM’nin bu tutumuna karşı partimiz 11 Nisan’da sözlü savunma vermeyecektir" denildi.

HDP, SAVUNMA YAPMAYACAĞINI AYM'YE BİLDİRDİ

HDP'nin, 11 Nisan’da sözlü savunma vermeyeceğine ilişkin bugün AYM’ye sunduğu dilekçe şöyle:

"1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının sözlü mütalaası mahkemenizce 10 Ocak 2023 tarihinde dinlenmiş, ardından 26 Ocak 2023 tarihinde müvekkil partinin sözlü savunmasının yapılması için 14 Mart 2023 tarihi belirlenmiştir. Ülkenin içinden geçtiği siyasal süreç, yaşanan deprem felaketi ve seçim dönemine resmen girilmiş olması gibi esaslı sebeplerden ötürü sözlü savunma tarihinin seçim sonrasına bırakılması talebini içeren üç ayrı dilekçe farklı tarihlerde Yüksek Mahkeme’ye ibraz edilmiştir. 16 Ocak 2023 ve 15 Mart 2023 tarihli talepler hakkında Yüksek Mahkeme tarafından gerekçesiz şekilde ret kararı verilmiş, 6 Mart 2023 tarihli talep hakkında ise kabul kararı verilip sözlü savunma tarihi 11 Nisan 2023 olarak belirlenmiştir.

2. Yukarıda tarihleri belirtilen ve müvekkil parti tarafından Yüksek Mahkeme’ye sunulan üç dilekçe ile sözlü savunmanın neden seçim sonrasına bırakılması gerektiği tüm yönleri ile detaylı olarak izah edildiğinden burada ayrıca bir açıklama yapılmayacaktır. Müvekkil partinin seçim dönemine resmen girilmiş olması, aday adaylık başvuru süreçleri, parti lansmanı, milletvekili aday tanıtımı, seçim programı, miting, toplantı ve siyasi çalışmaların yarattığı yoğunluk sebebi ile belirlenen tarihte sözlü savunmasını yapması imkan dahilinde değildir. Türkiye demokrasi ve hukuk tarihini önemli ölçüde etkileyecek olan bu davada yapılacak olan sözlü savunmanın bu yoğun çalışma süreci içerisinde yapılması mümkün olmayacaktır. Bu itibarla 11 Nisan 2023 tarihinde sözlü savunma yapamayacağımız konusunda Yüksek Mahkeme’yi bilgilendirme zarureti hasıl olmuştur."

SEÇİME YSP İLE GİRME KARARI ALMIŞLARDI

HDP, kapatma davasına karşı, 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili seçimlerine Yeşil ve Sol Parti çatısı altında girme kararı almıştı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar da geçtiğimiz günlerde seçim beyannamesini YSP logosu ve ismiyle düzenlenen toplantıda açıklamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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