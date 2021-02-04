Gündem Boğaziçi! Son dakika: İçişleri'nden bir açıklama daha var

İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan Boğaziçi açıklaması 0:00 / 0:00

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "Halen İstanbul'da 28 kişinin işlemleri devam etmektedir. Gözaltına alınan 45 kişiden 22'sinin terör örgütleriyle irtibatlı oldukları kesinleşmiştir." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Halen İstanbul'da 28 kişinin işlemleri devam etmektedir. Gözaltına alınan 45 kişiden 22'sinin terör örgütleriyle irtibatlı oldukları kesinleşmiştir. Bu verilerden de anladığınız üzere resim gayet nettir. Netice itibariyle Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin en güzide eğitim kurumlarından birisidir. Vatandaşlarımız hiç merak etmesin, bu grupların bütün çabalarına karşı teyakkuzdayız."