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Habertürk Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, TIR garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 24 Ocak 2023 tarihinde 32 bin 892 personel ve 9 bin 548 ekip ile 7 bin 11 noktada Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur-2023/1 uygulaması yapılmıştır.

Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur-2023/1 uygulamasında; 5 bin 285 metruk bina, 9 bin 870 umuma açık yer, 425 terminal ve 3 bin 630 diğer yerler olmak üzere toplam 19 bin 210 yer kontrol edilmiştir.

Uygulamada 8’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 28 organizatör gözaltına alınmış, 716 düzensiz göçmen yakalanmış, 20’si yabancı uyruklu, 5’i terör örgütü üyesi/iltisaklısı olmak üzere toplam 897 aranan şahıs tespit edilmiş, 611’i yabancı uyruklu ve 101’i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 712şahsa idari yaptırım uygulanmıştır. Uygulamada 18 kamyonet, 5)adet tekne-bot, 20 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet kurusıkı tabanca, 103 adet mermi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 3 bin 590 paket kaçak sigara, ve 11 bin 865 TL para ve 22 adet sahte pasaport ele geçirilmiştir."