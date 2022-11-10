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Son dakika haberi İki bakanlıktan EYT açıklaması

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin 15 Ocak 2023’te yürürlüğe gireceği iddialarının ardından Maliye ve Çalışma bakanlıklarından yalanlama geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, EYT'nin yürürlüğe gireceğe tarihe ilişkin bakanın bir açıklaması olmadığını kaydetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da ''Bakanlığımız ilgili kuruluşlarla görüşmeleri tamamladıktan sonra EYT çalışmasına son şeklini verecek'' mesajını verdi

Son dakika haberi İki bakanlıktan EYT açıklaması
HABERTURK.COM

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili Maliye ve Çalışma bakanlıklarından ard arda açıklama geldi. Çeşitli basın organlarında EYT'nin 15 Ocak'ta yürürlüğe gireceğinin yazılmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı haberi yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Bugün kamuoyunda paylaşıldığı üzere, EYT'nin yürürlüğe gireceğe tarihe ilişkin sayın bakanımızın bir açıklaması olmamıştır. Bu yönde basında çıkan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz'' denildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasında da ''Bakanlığımız emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM’ye sunacak ve uygulama takvimi TBMM tarafından belirlenecektir" ifadesi kullanıldı.

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