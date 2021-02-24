İnsan Hakları Eylem Planı 2 Mart'ta açıklanıyor 0:00 / 0:00

Reform gündemi kapsamında Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Mart'ta Beştepe'de açıklanacak.

Kapsamlı çalışmaları tamamlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nın 2 Mart Salı günü önemli bir törenle açıklanması bekleniyor.

Yeni atanan hâkim ve savcılar için düzenlenecek kura törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı belirtilirken, eylem planının burada duyurulacağı belirtildi.

Reform gündeminin çatısı olan ve merakla beklenen İnsan Hakları Eylem Planı’nın açıklanacağı tarih belli oldu. Eylem planı 2 Mart Salı günü Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

2 Mart’ta Beştepe’de HSK tarafından kısa bir süre önce mesleğe kabulleri yapılan avukatlıktan geçen 9. dönem adli yargı hâkim ve savcı adayları ile 14. dönem idari yargı hâkim adayları için kura töreni düzenlenecek. Bu törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak ve bir konuşma yapacak.

Erdoğan o konuşması esnasında Adalet Bakanlığı tarafından geniş bir hazırlık sürecinin ardından hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nı da açıklayacak. Adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi, özel hayatın güvence altına alınması, mülkiyet hakkının daha etkin korunması gibi konularda önemli düzenlemeler içeren İnsan Hakları Eylem Planı 9 amaç, 49 hedef ve 374 faaliyetten oluşuyor.

Eylem planın açıklanmasının ardından yeni yargı reformu paketi kısa bir süre içerisinde Meclis’e sevk edilecek. Düzenlemelerin bir kısmı da idari tasarruflar yoluyla hayata geçirilecek...

9 AMAÇ, 49 HEDEF ve 374 FAALİYET

Peki o pakette hangi düzenlemeler yer alacak? İnsan Hakları Eylem Planı taslak metni, 9 amaç, 49 hedef ve 374 faaliyetten oluşuyor.

Eylem planında, devletin bireylerin hak ve hürriyetlerini koruma görevine vurgu yapılıyor. Hak ve hürriyetleri koruma altına alacak yasal düzenlemeler yer alıyor. Taslakta hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık, adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi, özel hayatın güvence altına alınması, mülkiyet hakkının daha etkin korunması gibi başlıklar dikkat çekiyor.

BEKÇİLERE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ: Taslakta, kamuoyunda çok tartışılan başka başlıklar da yer aldı. Vatandaşlarla sık sık yüz yüze gelen çarşı ve mahalle bekçileri ile zabıtalara insan hakları eğitimi verilecek.

KADINA ŞİDDETE BOŞANMIŞ EŞ AYARI: Kadına yönelik şiddeti önlemek için adımlar atılacak. Eşe karşı işlenmiş suçlardaki ağırlaştırıcı sebepler boşanan eşi de kapsayacak şekilde genişletilecek. Tek taraflı ısrarlı takip, ayrı bir suç olarak düzenlenecek. Bir kadını fiziki ya da haberleşme yoluyla ısrarlı bir şekilde takip eden kişiler cezalandırılacak.

BOŞANMA DAVALARINDA YENİ DÖNEM: Boşanma davaları, tarafların daha fazla yıpranmaması için hızlı neticelendirilecek. Bunun için, boşanma davaları istinaf mahkemesine gitmeyecek, doğrudan Yargıtay’da yapılacak temyiz incelemesiyle sonuçlanacak.

ÇOCUK DOSTU ADLİYELER: Çocukların psikolojisi için çocuk dostu adliye konsepti hayata geçirilecek. Çocukların taraf olduğu davalarda hakimler cübbe giymeyecek ve uzun zamandır beklenen hayvan hakları düzenlemesi. Hayvanlara karşı işlenen suçlar, cana karşı işlenmiş suç sayılacak. Failler artık cezasız kalmayacak.

GÜVENLİ GIDA ARZI İÇİN BAĞIMSIZ BİR YAPI: Özellikle salgın döneminde fahiş fiyat artışlarıyla gündeme gelen gıda arzı konusu da eylem planında yer alacak. Güvenli gıda arzını temin etmek ve bu konuda kamuoyunu hızlı bir şekilde bilgilendirmek için, tüketici kuruluşlarının da yer alacağı bağımsız bir yapı oluşturulacak.