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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: İş insanı İlbak cezaevinden çıktı | Son dakika haberleri

        İş insanı İlbak cezaevinden çıktı

        İş insanı Murat İlbak, belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında verdiği ifade nedeniyle cezaevinden 2 Haziran tarihinde tahliye oldu. İlkbak hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı uygulandı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 04.06.2025 - 15:50 Güncelleme: 04.06.2025 - 16:33
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        İş insanı İlbak cezaevinden çıktı
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        CNBC-e kanalının sahibi, İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

        Ardından Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama şirketine ve malvarlığına el konulmuştu. O günden beri tutuklu olan iş insanı Murat İlbak için savcı geçtiğimiz günlerde adli kontrol talep etti.

        EV HAPSİ ŞEKLİNDE ADLİ KONTROL

        Sulh Ceza Hakimliği, Murat İlbak’a yüklenen suçun vasıf ve mahiyeti, savcılıkta verdiği ifadenin içeriği, sabit ikametgah sahibi olması, soruşturmanın geldiği aşama ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliye talebini kabul etti.

        Hakimlik, Murat İlbak’ın ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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        #Murat İlbak
        #son dakika
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