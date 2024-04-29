Son dakika haberi İskoçya Başbakanı istifa etti

İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, istifa ettiğini açıkladı.

İskoçya Bölgesel Başbakanı ve İskoçya Ulusal Partisinin (SNP) lideri 39 yaşındaki Hamza Yusuf'un, bu hafta yapılması öngörülen güven oylamasından yeterli desteği alamayacağı gerekçesiyle istifa etmeye hazırlandığı öne sürülmüştü.

Ortaya çıkan iddiaların ardından açıklama yapan İskoçya Başbakanı Yusuf, istifa ettiğini bildirdi. Yusuf, yerine gelecek kişi seçilene kadar görevini sürdüreceğini bildirdi.

İSKOÇYA'NIN İLK MÜSLÜMAN BAŞBAKANI OLDU

Eski İskoçya Bölgesel Başbakanı ve SNP lideri Nicola Sturgeon'ın istifası sonrası başlayan liderlik yarışını 27 Mart 2023'te kazanan Yusuf, iki gün sonra yemin ederek 29 Mart'ta resmen görevine başlamış ve "İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı" olmuştu.

Babası Pakistan kökenli olan ve 1960'larda İskoçya'ya göç eden Hamza Yusuf'un annesi ise Kenya'da Güney Asyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

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