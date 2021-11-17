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Son dakika haberi İsmet Yılmaz AK Parti Grup Başkanı seçildi

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı seçildi

Son dakika: İsmet Yılmaz AK Parti Grup Başkanı seçildi
İsmet Yılmaz AK Parti Grup Başkanı seçildi
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AA

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı seçildi.

AK Parti Grubu, yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi için basına kapalı toplandı.

Toplantıda, AK Parti Ankara Milletvekili Naci Bostancı, 2023 seçimleri kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde görev alacağı için yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi amacıyla Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre seçim yapıldı.

Bostancı'dan boşalan AK Parti Grup Başkanlığına, 241 oy alan AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz seçildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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