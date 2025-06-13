İsrail'in İran'a yönelik sabah saatlerinde başlayan saldırılarının ardından ilk açıklama, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

"İsrail, İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.

"SALDIRININ HİÇBİR GEREKÇESİ OLAMAZ"

İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu barbarca bir saldırganlıktır. Cumhurbaşkanımızın Netanyahu hükümetinin soykırımcı eylemlerinin sonuçları konusundaki uyarılarına tüm dünya dikkat kesilmelidir.

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"MÜZAKERELER SÜRERKEN SALDIRI DÜZENLEDİ"

Gazze konusunda İsrail’in soykırımcı faaliyetlerine karşı uluslararası baskı artmışken, İsrail bir kere daha gözleri soykırımcı eylemlerinden uzaklaştırmak için yeni bir saldırı başlattı.

"TÜM DÜNYA SOMUT TEDBİR ALMALI"

ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken İsrail’in bu saldırıyı yapması, İsrail’in tüm diplomatik çabalara düşmanca davrandığını bir kere daha gösterdi. İsrail saldırganlığı tüm dünya için tehdittir. Buna karşı tüm dünya ortak somut tedbirler almalıdır."