Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika SON DAKİKA HABERİ İsrail İran savaşı ve Türkiye'nin tepkisi! Ömer Çelik: Barbarca bir saldırganlıktır | Son dakika haberleri

        Türkiye'den ilk tepki... Ömer Çelik: Barbarca bir saldırganlıktır

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından yaptığı açıklamada, "İsrail, İran'a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu barbarca bir saldırganlıktır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 08:26 Güncelleme: 13.06.2025 - 08:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'den ilk tepki... Ömer Çelik: Barbarca bir saldırganlıktır
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail'in İran'a yönelik sabah saatlerinde başlayan saldırılarının ardından ilk açıklama, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

        "EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

        "İsrail, İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.

        "SALDIRININ HİÇBİR GEREKÇESİ OLAMAZ"

        İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu barbarca bir saldırganlıktır. Cumhurbaşkanımızın Netanyahu hükümetinin soykırımcı eylemlerinin sonuçları konusundaki uyarılarına tüm dünya dikkat kesilmelidir.

        REKLAM

        "MÜZAKERELER SÜRERKEN SALDIRI DÜZENLEDİ"

        Gazze konusunda İsrail’in soykırımcı faaliyetlerine karşı uluslararası baskı artmışken, İsrail bir kere daha gözleri soykırımcı eylemlerinden uzaklaştırmak için yeni bir saldırı başlattı.

        "TÜM DÜNYA SOMUT TEDBİR ALMALI"

        ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken İsrail’in bu saldırıyı yapması, İsrail’in tüm diplomatik çabalara düşmanca davrandığını bir kere daha gösterdi. İsrail saldırganlığı tüm dünya için tehdittir. Buna karşı tüm dünya ortak somut tedbirler almalıdır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İran İsrail savaşı
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        İranlı komutan Hüseyin Selami hayatını kaybetti
        İranlı komutan Hüseyin Selami hayatını kaybetti
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        Hindistan'daki uçak kazasında ölü sayısı 265'i aştı!
        Hindistan'daki uçak kazasında ölü sayısı 265'i aştı!
        Tanınmamak için kask taktı! Kan donduran işkence!
        Tanınmamak için kask taktı! Kan donduran işkence!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        Dolandırıldıklarını açıkladı
        Dolandırıldıklarını açıkladı
        İzmir'de yaşandı... 75 yaşındaydı... Çifte ölüm!
        İzmir'de yaşandı... 75 yaşındaydı... Çifte ölüm!
        Burada kimse 30 dakikadan uzun duramıyor!
        Burada kimse 30 dakikadan uzun duramıyor!
        Kamu işçisinin gözü zam teklifinde
        Kamu işçisinin gözü zam teklifinde
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        Galatasaray'dan İlkay Gündoğan atağı!
        Galatasaray'dan İlkay Gündoğan atağı!
        ABD'de senatöre ters kelepçe
        ABD'de senatöre ters kelepçe
        KAAN dünya basınında
        KAAN dünya basınında