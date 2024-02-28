Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı! Hava ve deniz trafiğine sis engeli

        İstanbul'da hava ve deniz trafiğine sis engeli!

        İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin sis nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi. Öte yandan sis nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 09:50 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da hava ve deniz trafiğine sis engeli!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Erken saatlerde başlayan sis, İstanbul Boğazı'nın kuzey bölgeleri ile Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri çevresinde yoğunlaşıyor.

        SİS NEDENİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ AZALDI

        AA'da yer alan habere göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü civarı ile Esenyurt, Büyükçekmece, Sultangazi ve Ümraniye'de de sis yer yer etkisini gösteriyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken, trafikte bazı noktalarda aksamalar yaşanıyor.

        REKLAM

        'BOĞAZ'DA GEMİ TRAFİĞİ DURDU

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin sis nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.

        SABİHA GÖKÇEN'DE UÇAKLAR HAVADA TUR ATTI

        Sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar havada tur attı. Yakıt kritiğine giren 4 uçak İstanbul Havalimanı'na, 5 uçak ise Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi. Havalimanından yapılacak kalkışlar da gecikmeli olarak gerçekleştirildi.

        Yaklaşık bir saat süren gecikmeli iniş seferlerine ise saat 9.37'den itibaren izin verilmeye başlandı. İstanbul Havalimanı'nda ise herhangi bir sorun yaşanmıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dış ticaret açığında sert düşüş
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Ağılda cansız bedeni bulunmuştu! Katil en yakını çıktı!
        Ağılda cansız bedeni bulunmuştu! Katil en yakını çıktı!
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        Üniversiteli 46 bin yabancı işçi
        Üniversiteli 46 bin yabancı işçi
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        Rus insan hakları aktivistine hapis cezası
        Rus insan hakları aktivistine hapis cezası
        OpenAI: The New York Times ChatGPT'yi hackledi
        OpenAI: The New York Times ChatGPT'yi hackledi
        Ebru Gündeş evlendi; "Herkese teşekkürler"
        Ebru Gündeş evlendi; "Herkese teşekkürler"
        Sevgilisiyle kavga etti, 5 aracı kundakladı
        Sevgilisiyle kavga etti, 5 aracı kundakladı