        Haberler Gündem Güvenlik SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da DEAŞ'a darbe: 115 şüpheli yakalandı

        İstanbul'da DEAŞ'a darbe: 115 şüpheli yakalandı!

        DEAŞ silahlı terör örgütünün, yaklaşan yılbaşı etkinlikleri kapsamında Türkiye'yi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlamaları yapılacağı yönünde bilgiler bulunan 137 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 115 şüphelinin yakalandığı operasyonda tabancalar, fişekler ve birçok örgütsel dokümana el konuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 09:05 Güncelleme: 25.12.2025 - 09:18
        İstanbul'da DEAŞ'a darbe: 115 şüpheli yakalandı!
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmalar kapsamında; DEAŞ silahlı terör örgütünün yaklaşan yılbaşı etkinlikleri kapsamında başta gayrimüslim kişilere yönelik olmak üzere Türkiye’yi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlamaları yapılacağı yönünde bilgiler bulunan ve terör örgütü faaliyetleri kapsamında çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları anlaşılan 137 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        115 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Türkiye ve uluslararası seviyede terör suçları kapsamında yakalama emri çıkartılan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda tabancalar, fişekler ve birçok örgütsel dokümana el konuldu. 115 şüpheli operasyonda yakalanırken, yakalanamayan şüphelilere yönelik işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

        #DEAŞ operasyon
        #Son dakika haberler
