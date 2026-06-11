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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İstanbul'da feci kaza: 1'i bebek 3 kişi can verdi! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da feci kaza: 1'i bebek 3 kişi can verdi!

        İstanbul Çekmeköy'de, seyir halindeki hafif ticari aracın seyir halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada, 1'i bebek olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri otoyolda güvenlik önlemleri alırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 08:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1'i bebek 3 kişinin feci ölümü!

        İstanbul'da feci kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkiinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki hafif ticari araç, önünde ilerlemekte olan TIR'a arkadan çarptı.

        1'İ BEBEK 3 KİŞİ ÖLDÜ

        Çarpmanın şiddetiyle adeta hurdaya dönen hafif ticari araçtaki sürücü Yunus K. ile yolculardan 1'i bebek olmak üzere 3 kişi olay yerinde can verdi.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışanları çıkarmak için yoğun bir çalışma başlattı.

        CENAZELER ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

        Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişilerin cansız bedenleri, ambulanslara konularak otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri otoyolda güvenlik önlemleri alırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        #istanbul
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