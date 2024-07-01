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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da korkutan yangın! | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi İstanbul'da korkutan yangın!

        İstanbul Sultangazi'de inşaat halindeki binada çıkan yangında mahsur kalan işçiler kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 18:47 Güncelleme: 01.07.2024 - 19:11
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        İstanbul'da korkutan yangın!
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        Yayla Mahallesi'ndeki inşaat halindeki 4 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında inşaatta çalışan bazı işçiler mahsur kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Mahsur kalan işçileri kısa sürede kurtaran ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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