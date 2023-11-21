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        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul'da Terör örgütü DHKP/C'ye operasyon: 23 gözaltı! Sapanlı teyze Emine C de alındı!

        Terör örgütü DHKP/C'ye operasyon: 23 gözaltı!

        İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında Gezi Parkı olayları sırasında elinde sapanlı fotoğraflarıyla gündeme gelen ve kamuoyunda "sapanlı teyze" olarak bilinen Emine C.'nin olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 10:47 Güncelleme: 21.11.2023 - 11:06
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        Terör örgütü DHKP/C'ye operasyon: 23 gözaltı!
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        AA'da yer alan habere göre yapılan saha çalışmalarının yanı sıra teknik ve fiziki takip izlemelerini de yürüten ekipler, örgütün son dönemde eylem arayışında olan, örgüte ait güvenli evlerde silah, mühimmat olabileceği ve bu ikametlerde aranması bulunan şüphelileri belirledi.

        39 ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

        Çalışmalarını tamamlayan ekipler 22 ilçede tespit edilen 39 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 23 şüpheliyi yakaladı.

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        "SAPANLI TEYZE" GÖZALTINDA

        Gözaltına alınanların arasında Gezi Parkı olayları sırasında elinde sapanlı fotoğraflarıyla gündeme gelen ve kamuoyunda "sapanlı teyze" olarak bilinen Emine C'nin olduğu öğrenildi.

        Bu kişilerin bulundukları adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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        #DHKP/C operasyon
        #Son dakika haberler
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