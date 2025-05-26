Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da, gece boyunca etkili olan yağış sabah saatlerinde de sürdü.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

DHA'daki habere göre İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde yoğun trafik oluştu. Kadıköy D-100'de araçlar yoğun trafik nedeniyle güçlükle ilerledi.

İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre 09.35 itibarıyla yoğunluk yüzde 71 olarak ölçüldü.

İŞTE YOĞUNLUK YAŞANAN GÜZERGÂHLAR

İstanbul'da, Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Kartal ve Göztepe arasında görülen, ters istikamette ise Uzunçayır kavşağından başlayan trafik yoğunluğu Maltepe'ye kadar sürüyor.

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- TEM Otoyolu'nun Edirne yönünde Sultanbeyli'den Ataşehir'e, Ankara istikametinde ise Çamlıca Gişeleri öncesinde araçlar güçlükle ilerliyor.

- Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Uzunçayır'dan itibaren başlıyor.

- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Kozyatağı'ndan itibaren araçlar yavaş seyrederken Avrasya Tüneli'nde de Acıbadem'den itibaren trafik yoğunluğu görülüyor.

- Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Ankara yönünde Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, Topkapı, Okmeydanı, Çağlayan ile Zincirlikuyu'da araçlar güçlükle ilerliyor.

- TEM Otoyolu Esenyurt ve Mahmutbey Gişeleri'nde Ankara istikametinde, Basın Ekspres Yolu'nda her iki yönde, TEM Otoyolu'nda ise Gaziosmanpaşa ile Kağıthane arasında yoğun trafik dikkati çekiyor.

- Metrobüs ve metro duraklarında da trafik akışında olduğu gibi yoğunluk yaşanıyor. Yolcular, duraklarda toplu taşıma araçlarına binmek için uzun süre sıra bekliyor.

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İBB'nin Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, kent genelinde yüzde 81'e kadar çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 74, Anadolu Yakası'nda yüzde 90 olarak ölçülüyor. Saat: 09.35 itibariyle yoğunluk yüzde 71'e geriledi.

DENİZ SEFERLERİ DE ETKİLENDİ

Öte yandan elverişsiz hava koşulları deniz seferlerini de etkiledi.

Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır." ifadelerine yer verildi.