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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika haberi! İstanbul Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı - Güncel haberler

        İstanbul Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı

        Maltepe Başıbüyük'te çıkan orman yangını itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ekipleri ve vatandaşların yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucundan söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 22:06 Güncelleme: 26.08.2023 - 22:28
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        Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı
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        Yangın, saat 20.00 sıralarında Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve polise ait toplumsal müdahale araçları sevk edildi. Arazinin engebeli olmasında dolayı zaman zaman müdahale konusunda zorluk yaşandı. Yangına çevredeki vatandaşların da müdahalesi oldu. Yaklaşık 2 saat süren yangın ekiplerin müdahalesi sonucundan söndürüldü. Yangın nedeniyle alanda bulunan hayvanlar da etkilendi. Orman yangınıyla ilgili inceleme başlatıldı.

        "3 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ"

        Maltepe'deki orman yangını ile ilgili İstanbul Valiliği de bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Maltepe Başıbüyük'te çıkan orman yangını söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında 3 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştür" denildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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