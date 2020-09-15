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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai saatiyle ilgili olarak, "Niyetimiz en geç cuma günü bunu şehrimizle paylaşmak. Hemen ertesi gün değil, en azından pandemi kurulunun önereceği bir takvim içerisinde yürürlüğe girdirmek" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) temsilcileriyle İstanbul'da yapılması planlanan kademeli mesai düzenlenmesine yönelik istişarelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliğinde düzenlenen toplantıya, Yerlikaya'nın yanı sıra Vali Yardımcısı Günay Öztürk ile İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Deri Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi, Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Birlik Organize Sanayi Bölgesi, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi ve Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi temsilcileri katıldı.

"ORTAK AKILLA VARDIĞIMIZ NOKTALARI PAYLAŞACAĞIZ"

Vali Yerlikaya koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da kademeli mesai sistemine geçilmesi ile ilgili olarak, "Cuma günü, kamu, özel 5 milyon 200 binin üzerinde çalışma hayatında 4A, 4B, 4C'li hemşerilerimizle ilgili sağlıklı önemli ortak akılla vardığımız noktayı paylaşacağız. Dünyada bunu başarmış pek çok metropol örnekleri var. O örnekleri de arkadaşlarımız araştırdılar incelediler. Onlar da bize bunların sunumlarını yaptılar. o örneklerden de istifade ederek İstanbul'la ilgili saat aralıklarıyla beraber pik saatlerde mümkünse ayakta yolcu olmadan, ama ayakta olma mecburiyeti varsa salgınla ilgili Bilim Kurulu'nun tavsiyesi önerisi, bakanlığımız genelgeleri çizgisinde kalmak üzere alınan Hıfzı Sıhha kararlarına sadık ve uygun bir mesafe düzeni sağlayacağımıza ben yürekten inanıyorum" dedi