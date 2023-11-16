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        Haberler Gündem Politika Son dakika: İYİ Partili Beker, partisinden istifa etti

        Son dakika haberi İYİ Partili Beker, partisinden istifa etti

        İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Beker mesajında, "İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşehrilerim ve yüce Türk milletine daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibariyle İYİ Parti'den istifa ediyorum" dedi. Öte yandan Beker'in istifasının ardından İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısının 42'ye düşeceği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 16.11.2023 - 12:13 Güncelleme: 16.11.2023 - 12:18
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        İYİ Partili Beker, partisinden istifa etti
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        İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini duyurdu.

        Beker mesajında şunları kaydetti: "İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşehrilerim ve Yüce Türk Milleti’ne daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibariyle İYİ Parti’den istifa ediyorum. Başta çok değerli Ankaralı hemşehrilerim olmak üzere, İYİ Parti İlçe Başkanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve İYİ Parti’ye oy vermiş tüm vatandaşlarımızla bugüne kadar nasıl hemhâl olduysak bugünden sonra da kapım ve telefonum her zaman açık olacaktır."

        SANDALYE SAYISI 42'YE DÜŞECEK

        Öte yandan Beker'in istifasının ardından İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısının 42'ye düşeceği öğrenildi.

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        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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