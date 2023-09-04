İzmir'in Menderes ilçesinde saat 08.26'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem Kuşadası Körfezi'nde meydana gelirken, Menderes'in 6 km açığında oluştu.

Deprem yerin yaklaşık 7 km derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini ise 8 km olarak açıkladı.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk bilgilere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.