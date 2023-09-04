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        Haberler Gündem Son dakika depremler: İzmir'de 4.4 büyüklüğünde deprem | Kandilli ve AFAD son depremler

        Son dakika haberi İzmir'de 4.4 büyüklüğünde deprem

        İzmir'in Menderes ilçesinde saat 08.26'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 08:40 Güncelleme: 04.09.2023 - 09:16
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        İzmir'de 4.4 büyüklüğünde deprem
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        İzmir'in Menderes ilçesinde saat 08.26'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.

        AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem Kuşadası Körfezi'nde meydana gelirken, Menderes'in 6 km açığında oluştu.

        Deprem yerin yaklaşık 7 km derinliğinde meydana geldi.

        Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini ise 8 km olarak açıkladı.

        Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk bilgilere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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