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HaberlerGündemSon dakika: İzmir'de FETÖ operasyonu! 66 gözaltı
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Son dakika haberi İzmir'de FETÖ operasyonu! 66 gözaltı

İzmir merkezli FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 66 kişi gözaltına alındı.

Son dakika: İzmir'de FETÖ operasyonu! 66 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonu! 66 gözaltı
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AA

İzmir’de, FETÖ/PDY Terör Örgütü’ne ait hücre evlerine yapılan operasyonda aralarında örgütün Türkiye İmamı M.Ö’nün damadı M.B’nin de bulunduğu toplam 66 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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