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        Son dakika haberi İzmir faciasında 5 gözaltı daha

        İzmir'de elektrik akımı faciası... 27 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, 5 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 20:01 Güncelleme: 18.07.2024 - 20:05
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        İzmir faciasında 5 gözaltı daha
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        İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken akıma kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 27 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

        Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

        Bilirkişi ön raporu çerçevesinde sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İZSU Genel Müdürlüğü ve Gdz Elektrik çalışanı 27 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanarak adliyeye çıkarıldı.

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        Şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla ve tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

        Ayrıca belge ve beyan delilleri değerlendirilerek 5 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

        Soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin de yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

        OLAY

        Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Deniz ve Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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