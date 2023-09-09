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        Haberler Gündem Çevre Son dakika haberi: İzmir Gaziemir'de orman yangını çıktı! - Gündem haberleri

        Son dakika haberi İzmir Gaziemir'de orman yangını çıktı!

        İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Sarnıç Göleti yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekiler durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak ve 8 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 6 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 14:53 Güncelleme: 09.09.2023 - 15:11
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        İzmir Gaziemir'de orman yangını çıktı!
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        İzmir'in Gaziemir ilçesinde, Sarnıç Göleti yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

        HAVADAN SÖNDÜRME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        DHA'daki habere göre çevredekiler durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak ve 8 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 6 dozer sevk edildi.

        YANGINI MÜDAHALE EDİLİYOR

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        Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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