DHA

Adana'da kadın müşteri kılığında bir kuyumcuya giren 2 erkek şüpheli, iş yeri sahibi Osman B.'yi yaralayıp, altınları alıp kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Yolu üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, kadın kılığına girmiş 2 erkek, müşteri gibi kuyumcuya girdi. Ardından şüphelilerden biri yanında getirdiği tabancayı çıkararak, kuyumcu Osman B.'ye kurşun yağdırdı.

Kuyumcuyu etkisiz hale getiren şüpheliler, daha sonra aldıkları altınlarla kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Yaralı Osman B., sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadın kılığındaki şüphelilerin, içeri girdiği anda Osman B.'ye ateş açtığı görülüyor.

Hırsızların, Osman B.'nin yere düşmesinin ardından yanlarında getirdikleri kadın çantasına altınları doldurup, dışarı çıkmak istediğinde kapıyı açamadıkları görüldü. Bunun üzerine 2 hırsız, kapıyı tekmeleyerek camı kırıp, dışarı çıktıktan sonra uzaklaşıyor.

Ayağından ve göğsünden yaralanan Osman B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar da sürüyor.