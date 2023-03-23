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Kahramanmaraş'ta saat 12.19'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Depremin ardından AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

"ANA ŞOKLA KIRILMAMIŞ BÖLGELER VAR"

Habertürk TV'ye konuşan Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, "Bu bir artçı deprem. Zaman zaman böyle depremler bekliyoruz. Ana şokun etrafında en az 50 kilometre yarı çaplı bir bölgede 6,6 büyüklüğüne kadar her sarsıntıyı artçı olarak niteleriz. Ana şokla kırılmamış bölgeler var. Bu bölgeler artçı depremlerle kırılıyor" dedi.