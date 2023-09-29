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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de kahreden kaza! Karı koca can verdi! - Son dakika haberler

        Kahreden kaza! Karı koca can verdi!

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 61 yaşındaki İlyas ve eşi 60 yaşındaki Aysel Yörük çifti hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2´si çocuk, 3 kişi tedavi altına alındı. Soruşturma ve inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 14:49 Güncelleme: 29.09.2023 - 14:53
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        Kahreden kaza! Karı koca can verdi!
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        Mersin'de kaza, öğle saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Yaramış Mahallesi Tuzla Köprüsü mevkiinde meydana geldi.

        KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

        DHA'da yer alan habere göre İlyas Yörük (61) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Ilgın yönetimindeki kamyonet, kafa kafaya çarpıştı.

        SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

        Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KARI KOCA OTOMOBİLDE CAN VERDİ

        Ekipler, otomobildeki İlyas ve Aysel Yörük (60) çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 2´si çocuk, 3 kişi, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi´ne götürüldü.

        CENAZELERİ MORGA KALDIRILDI

        Kamyonet sürücüsünün yara almadığı kazada, hayatını kaybeden çiftin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Mersin
        #Son dakika haberler
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