Avcılar'da bıçakla saldırdığı babasının ölümüne, annesi ve kardeşinin yaralanmasına neden olan şüpheli gözaltına alındı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cami Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Ümit K, karşı dairede oturan babası Cemil K. ile tartıştı.

Tartışma kavgaya dönüşürken Ümit K'nin annesi Hanım K. ve kardeşi Bülent K. de araya girerek baba oğulu ayırmaya çalıştı. Kavga sırasında Ümit K, bıçakla saldırdığı babası, annesi ve kardeşini yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.