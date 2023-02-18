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Haberler Gündem Son dakika: Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem
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Son dakika haberi AFAD: Kahramanmaraş'ta 5.1 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın açıklamasına göre Kahramanmaraş'ta 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 12 km olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi'ne göre ise depremin büyüklüğü 5.3, derinliği 5.4 km. Depremin saati 22.31 olarak duyuruldu.

Son dakika: Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki yıkıcı depremin ardından bölge sarsıntılar yaşamaya devam ediyor.

AFAD'ın verilerine göre, saat 22.31'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 12 km olarak açıklandı.

AFAD verilerine göre bölgede sarsıntılar sürüyor AFAD açıklamasına göre saat 20.32'de Denizli'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, Adıyaman 19.14'te 4.3'le sallandı.

Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 5.3 büyüklüğünde gerçekleşen depremin derinliği 5.4 km.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise ilk olarak 5.5 büyüklük açıklarken daha sonra 5.2 olarak revize etti.

Ayrıntılar geliyor...

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