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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki yıkıcı depremin ardından bölge sarsıntılar yaşamaya devam ediyor.

AFAD'ın verilerine göre, saat 22.31'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 12 km olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 5.3 büyüklüğünde gerçekleşen depremin derinliği 5.4 km.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise ilk olarak 5.5 büyüklük açıklarken daha sonra 5.2 olarak revize etti.

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