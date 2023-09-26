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        Haberler Dünya Son dakika: Karabağ'da yakıt deposunda patlama: Ölü ve yaralılar var

        Karabağ'da yakıt deposunda patlama: Ölü ve yaralılar var

        Karabağ'da yakıt deposunda meydana gelen patlamada 20 kişinin hayatını kaybettiği, 290 kişinin yaralandığı açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 08:54 Güncelleme: 26.09.2023 - 09:08
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        Karabağ'daki patlamada can kaybı 20 oldu
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        Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 200'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

        Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, dün akşam saatlerinde Hankendi yakınlarında, Askeran yolu üzerinde bulunan benzin depolama tesisinde patlama meydana geldi.

        Anadolu Ajansı'nın haberine göre Karabağ'daki Ermeni temsilcileri, patlama ve sonrasında çıkan yangın sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu belirtti.

        Patlamanın sebebi henüz belirlenemedi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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