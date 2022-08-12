Reuters / HABERTURK.COM

Karadağ'ın Cetinje kentinde bir saldırganın, önce kendi ailesine ardından polislere ve yoldan geçenlere ateş açması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Cetinje Polisinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki saldırganın, aralarında çocuk ve polislerin de bulunduğu çok sayıda kişiye ateş açtığı kaydedildi.

Olayda 11 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, saldırganın polisle girdiği çatışmada öldürüldüğü bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, aile içi kavgada, saldırganın ilk olarak kendi ailesine, ardından yoldan geçenlere ateş açtığı belirtildi.

​​​​​​​Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, yaptığı açıklamada, "Tüm Karadağ vatandaşlarını masum kurbanların aileleri, akrabaları, dostları ve Cetinje vatandaşlarının yanında olmaya çağırıyorum. Karadağ daha önce böyle bir trajedi görmedi." ifadesini kullandı.