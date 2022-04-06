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Karadeniz'de mayın! Müdahale ediliyor 0:00 / 0:00

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Karadeniz'de üçüncü mayın tespit edildi. Kefken açıklarında tespit edilen mayına SAS timleri müdahale ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Kocaeli'nin Kandıra ilçesinin Kefken mahallesi açıklarında mayın tespit etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağımız tarafından mayın olarak teşhis edilmiştir. Bölge emniyete alınmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir" denildi.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 6, 2022

KARADENİZ'DE 3 MAYIN BULUNDU

Bakanlık'tan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, "Bugüne kadar, 26 Mart’ta İstanbul Boğazı (batısı) yaklaşma sularında ve 28 Mart’ta İğneada açıklarında tespit edilen toplam 2 adet mayın SAS timlerimizce etkisiz hâle getirilmiştir. Ayrıca Romanya tarafından da Köstence açıklarında bir adet mayın tespit ve imha edilmiştir" denilmişti.