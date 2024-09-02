Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar yaptığı açıklamada, Şanlıurfa halkının talepleri neticesinde başlatmış olduğu adaylık sürecini 31 Mart gecesi zaferle taçlandırdıklarını kaydederek, hemşerileriyle çıktıkları bu yolda ortak düşünce ile hareket ettiklerini söyledi.

Gülpınar, halktan gelen taleplere ve çağrılara her zaman öncelik gösterdiğini söyleyerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu geçen süre içerisinde hep şeffaf oldum ve siz değerli hemşerilerimle gelişen durumları paylaştım. Sizlerle olan gönül akdimize her daim sadık kaldım ve kalacağım. Bununla birlikte bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde, hizmet ve çalışmalarımızı yapma gerekliliği hasıl olmuştur. Siz kıymetli hemşerilerimizin kutsal emanetini taşıyıp; her zaman olduğu gibi yine sizlerin talebini aldık, alacağız ve her kararımızda uygulayacağız."