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        Haberler Gündem Politika Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek, bağımsız olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüteceğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 02.09.2024 - 12:54 Güncelleme: 02.09.2024 - 13:06
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        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar yaptığı açıklamada, Şanlıurfa halkının talepleri neticesinde başlatmış olduğu adaylık sürecini 31 Mart gecesi zaferle taçlandırdıklarını kaydederek, hemşerileriyle çıktıkları bu yolda ortak düşünce ile hareket ettiklerini söyledi.

        Gülpınar, halktan gelen taleplere ve çağrılara her zaman öncelik gösterdiğini söyleyerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu geçen süre içerisinde hep şeffaf oldum ve siz değerli hemşerilerimle gelişen durumları paylaştım. Sizlerle olan gönül akdimize her daim sadık kaldım ve kalacağım. Bununla birlikte bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde, hizmet ve çalışmalarımızı yapma gerekliliği hasıl olmuştur. Siz kıymetli hemşerilerimizin kutsal emanetini taşıyıp; her zaman olduğu gibi yine sizlerin talebini aldık, alacağız ve her kararımızda uygulayacağız."

        "Bu olgularla birlikte, gündemimizi meşgul eden durumlara son vermek, Şanlıurfa'ya daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için; halkımızın ortak görüşü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevime herhangi bir siyasi partiden 'bağımsız' olarak devam etme kararını aldık. Şanlıurfa gündemini uzunca bir süredir meşgul eden siyasi kavgaları nihayete erdirmek, siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Şanlıurfa'nın geleceğinin konuşulmasına imkân sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının fayda sağlayacağı kanaatindeyim. Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren kadim şehrimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim. "

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