Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa "Üç büyükler" dışındaki en başarılı İstanbul takımı Kasımpaşa - Kasımpaşa Haberleri

        "Üç büyükler" dışındaki en başarılı İstanbul takımı Kasımpaşa

        Trendyol Süper Lig'de "3 büyükler" olarak adlandırılan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş dışındaki 5 İstanbul takımı arasında lige en iyi başlangıcı Kasımpaşa yaptı. Lacivert-beyazlılar 9 puan toplarken 6 maç sonunda yalnızca 1 yenilgi aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 13:14 Güncelleme: 25.09.2023 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kasımpaşa fırtınası!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'de "3 büyükler" olarak adlandırılan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş dışındaki 5 İstanbul takımı arasında lige en iyi başlangıcı Kasımpaşa yaptı. Lacivert-beyazlılar 9 puan toplarken 6 maç sonunda yalnızca 1 yenilgi aldı.

        Adana Demirspor'u sahasında 2-1 mağlup ederek bu sezonki 2. galibiyetine imza atan Kasımpaşa, 6 maç sonunda hanesine 9 puan yazdırmayı başardı. Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından ligin en çok gol atan 2 takımından birisi olan lacivert-beyazlı ekip, 3 büyükler dışında kalan 5 İstanbul takımı arasında lige en iyi başlayan takım oldu.

        Sezona MKE Ankaragücü galibiyetiyle başlayan Kasımpaşa; Hatayspor ve Pendikspor beraberliklerinin ardından iç sahada Trabzonspor'a 5-1 kaybetmişti. Bu maçın ardından Corendon Alanyaspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Kemal Özdeş'in öğrencileri, hafta sonunda sahasında Adana Demirspor'u 2-1'le geçerek puanını 9 yaptı.

        Geride kalan 6 maçta rakip filelere 10 gol atan Kasımpaşa, ligin en golcü takımlarından birisi olurken, kalesinde gördüğü 12 golle Süper Lig'de en fazla gol yiyen 3 takımdan birisi oldu.

        Ligde galibiyet alamayan üç takımdan ikisi İstanbul ekibi

        Trendyol Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmaları oynanırken, yalnızca 3 takım galibiyetle tanışamadı. Ligin son sırasında yen alan Yılport Samsunspor, 19. sıradaki İstanbulspor ve 16. Pendikspor, şu ana kadar galibiyet elde edemedi.

        TÜMOSAN Konyaspor ve Mondihome Kayserispor ile berabere kalarak sezona başlayan İstanbulspor; Başakşehir ve Gaziantep FK karşılaşmalarından ise yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray maçı ertelenen İstanbulspor'un, Yılport Samsunspor ile oynaması gereken maçı ise yoğun yağış nedeniyle yarıda kalmıştı.

        Trendyol Süper Lig'e bu sezon yükselen Pendikspor da oynadığı 6 maçta galibiyet alamadı. Sezona 5-1'lik Atakaş Hatayspor yenilgisiyle başlayan kırmızı-beyazlılar, ardından Beşiktaş, Kasımpaşa ve Corendon Alanyaspor maçlarından beraberlikle ayrıldı. Adana Demirspor deplasmanında 3-0 mağlup olan Osman Özköylü'nün ekibi, son lig maçında VavaCars Fatih Karagümrük ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

        Geride kalan 6 lig maçında 4 puan toplayan Pendikspor, 5 gol atıp 12 gol yerken, ligde galibiyet alamayan 3 takımdan birisi oldu.

        Fatih Karagümrük'ten geçen yıla benzer başlangıç

        Sezona Alparslan Erdem'le başlayan VavaCars Fatih Karagümrük, çıktığı 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Rakip filelere 4 gol bırakan kırmızı-siyahlılar, kalesinde de 4 gol gördü.

        Geçen sezon Andrea Pirlo yönetiminde lige başlayan ve ilk 6 haftada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan Fatih Karagümrük, bu sezon da aynı performansla sezona başladı.

        Başakşehir yalnızca 1 maç kazanabildi

        ​​​​

        Ligde oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan RAMS Başakşehir, topladığı 3 puanla 17. sırada yer alıyor.

        Sezona Corendon Alanyaspor yenilgisiyle başlayıp ardından VavaCars Fatih Karagümrük ve TÜMOSAN Konyaspor'a kaybeden turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu'yla yollar ayrıldı. Mondihome Kayserispor'dan ayrılan Çağdaş Atan'ı göreve getiren RAMS Başakşehir, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 yenerek bu sezonki ilk puanlarını almayı başardı. Hafta sonunda Galatasaray'ı konuk eden Başakşehir, rakibine 2-1 mağlup olarak 3 puanda kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Sonunda Chamberlain!
        Sonunda Chamberlain!
        1 polisi şehit eden çetenin firari liderine müebbet!
        1 polisi şehit eden çetenin firari liderine müebbet!
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        "Kulübedeki simyacı"
        "Kulübedeki simyacı"
        K.Maraş'ta 6 Şubat'ta o binada 26 kişi ölmüştü! İşte istenen ceza!
        K.Maraş'ta 6 Şubat'ta o binada 26 kişi ölmüştü! İşte istenen ceza!
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Kim Basinger ortaya çıktı
        İtalyan mafya lideri Denaro hayatını kaybetti
        İtalyan mafya lideri Denaro hayatını kaybetti
        Açık kapı faciasında 'klimadan tasarruf' iddiası!
        Açık kapı faciasında 'klimadan tasarruf' iddiası!
        10 bin liraya alıcı buldu
        10 bin liraya alıcı buldu
        Sabancı & Talu aşkı
        Sabancı & Talu aşkı
        Yıkılmaz kale!
        Yıkılmaz kale!
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        "Eris için yeni aşıya ihtiyaç var"
        "Eris için yeni aşıya ihtiyaç var"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        İstihdam kan kaybediyor
        İstihdam kan kaybediyor
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"