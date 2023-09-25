"Üç büyükler" dışındaki en başarılı İstanbul takımı Kasımpaşa - Kasımpaşa Haberleri

"Üç büyükler" dışındaki en başarılı İstanbul takımı Kasımpaşa - Kasımpaşa Haberleri

"Üç büyükler" dışındaki en başarılı İstanbul takımı Kasımpaşa Trendyol Süper Lig'de "3 büyükler" olarak adlandırılan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş dışındaki 5 İstanbul takımı arasında lige en iyi başlangıcı Kasımpaşa yaptı. Lacivert-beyazlılar 9 puan toplarken 6 maç sonunda yalnızca 1 yenilgi aldı

Trendyol Süper Lig'de "3 büyükler" olarak adlandırılan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş dışındaki 5 İstanbul takımı arasında lige en iyi başlangıcı Kasımpaşa yaptı. Lacivert-beyazlılar 9 puan toplarken 6 maç sonunda yalnızca 1 yenilgi aldı.

Adana Demirspor'u sahasında 2-1 mağlup ederek bu sezonki 2. galibiyetine imza atan Kasımpaşa, 6 maç sonunda hanesine 9 puan yazdırmayı başardı. Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından ligin en çok gol atan 2 takımından birisi olan lacivert-beyazlı ekip, 3 büyükler dışında kalan 5 İstanbul takımı arasında lige en iyi başlayan takım oldu.

Sezona MKE Ankaragücü galibiyetiyle başlayan Kasımpaşa; Hatayspor ve Pendikspor beraberliklerinin ardından iç sahada Trabzonspor'a 5-1 kaybetmişti. Bu maçın ardından Corendon Alanyaspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Kemal Özdeş'in öğrencileri, hafta sonunda sahasında Adana Demirspor'u 2-1'le geçerek puanını 9 yaptı.

Geride kalan 6 maçta rakip filelere 10 gol atan Kasımpaşa, ligin en golcü takımlarından birisi olurken, kalesinde gördüğü 12 golle Süper Lig'de en fazla gol yiyen 3 takımdan birisi oldu.

Ligde galibiyet alamayan üç takımdan ikisi İstanbul ekibi Trendyol Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmaları oynanırken, yalnızca 3 takım galibiyetle tanışamadı. Ligin son sırasında yen alan Yılport Samsunspor, 19. sıradaki İstanbulspor ve 16. Pendikspor, şu ana kadar galibiyet elde edemedi. TÜMOSAN Konyaspor ve Mondihome Kayserispor ile berabere kalarak sezona başlayan İstanbulspor; Başakşehir ve Gaziantep FK karşılaşmalarından ise yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray maçı ertelenen İstanbulspor'un, Yılport Samsunspor ile oynaması gereken maçı ise yoğun yağış nedeniyle yarıda kalmıştı. Trendyol Süper Lig'e bu sezon yükselen Pendikspor da oynadığı 6 maçta galibiyet alamadı. Sezona 5-1'lik Atakaş Hatayspor yenilgisiyle başlayan kırmızı-beyazlılar, ardından Beşiktaş, Kasımpaşa ve Corendon Alanyaspor maçlarından beraberlikle ayrıldı. Adana Demirspor deplasmanında 3-0 mağlup olan Osman Özköylü'nün ekibi, son lig maçında VavaCars Fatih Karagümrük ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Geride kalan 6 lig maçında 4 puan toplayan Pendikspor, 5 gol atıp 12 gol yerken, ligde galibiyet alamayan 3 takımdan birisi oldu.

Fatih Karagümrük'ten geçen yıla benzer başlangıç Sezona Alparslan Erdem'le başlayan VavaCars Fatih Karagümrük, çıktığı 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Rakip filelere 4 gol bırakan kırmızı-siyahlılar, kalesinde de 4 gol gördü. Geçen sezon Andrea Pirlo yönetiminde lige başlayan ve ilk 6 haftada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan Fatih Karagümrük, bu sezon da aynı performansla sezona başladı. Başakşehir yalnızca 1 maç kazanabildi ​​​​ Ligde oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan RAMS Başakşehir, topladığı 3 puanla 17. sırada yer alıyor. Sezona Corendon Alanyaspor yenilgisiyle başlayıp ardından VavaCars Fatih Karagümrük ve TÜMOSAN Konyaspor'a kaybeden turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu'yla yollar ayrıldı. Mondihome Kayserispor'dan ayrılan Çağdaş Atan'ı göreve getiren RAMS Başakşehir, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 yenerek bu sezonki ilk puanlarını almayı başardı. Hafta sonunda Galatasaray'ı konuk eden Başakşehir, rakibine 2-1 mağlup olarak 3 puanda kaldı.