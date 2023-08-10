Kavgayı ayırmak istedi! Araya girdi öldü!
Bartın'da, aralarında husumet olan 22 yaşındaki Harun Açıkgöz ile 25 yaşındaki H.A. arasında kavga çıkması üzerine araya giren 20 yaşındaki Emre Yalçın, tarafları ayırmaya çalıştı. Bu sırada bıçaklanan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Bartın'ın Kozcağız beldesinde, gece saatlerinde aralarında husumet bulunduğu belirtilen Harun Açıkgöz (22) ile H.A. (25) arasında tartışma çıktı.
ARAYA GİRDİ BIÇAKLANDI
AA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüştüğünü görerek ikiliyi ayırmak için araya giren Emre Yalçın (20), göğsünden ve karnından bıçakla yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla ağır yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayın ardından kaçan şüpheli Harun Açıkgöz, jandarma ekiplerince yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.