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        Haberler Gündem 3. Sayfa 20 yaşındaki genç kavgayı ayırmak isterken öldü... - Öne çıkan haberler

        Kavgayı ayırmak istedi! Araya girdi öldü!

        Bartın'da, aralarında husumet olan 22 yaşındaki Harun Açıkgöz ile 25 yaşındaki H.A. arasında kavga çıkması üzerine araya giren 20 yaşındaki Emre Yalçın, tarafları ayırmaya çalıştı. Bu sırada bıçaklanan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 09:51
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        Kavgayı ayırmak istedi! Araya girdi öldü!
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        Bartın'ın Kozcağız beldesinde, gece saatlerinde aralarında husumet bulunduğu belirtilen Harun Açıkgöz (22) ile H.A. (25) arasında tartışma çıktı.

        ARAYA GİRDİ BIÇAKLANDI

        AA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüştüğünü görerek ikiliyi ayırmak için araya giren Emre Yalçın (20), göğsünden ve karnından bıçakla yaralandı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Ambulansla ağır yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayın ardından kaçan şüpheli Harun Açıkgöz, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        #bartın
        #Son dakika haberler
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