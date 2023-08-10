Kavgayı ayırmak istedi! Araya girdi öldü! Bartın'da, aralarında husumet olan 22 yaşındaki Harun Açıkgöz ile 25 yaşındaki H.A. arasında kavga çıkması üzerine araya giren 20 yaşındaki Emre Yalçın, tarafları ayırmaya çalıştı. Bu sırada bıçaklanan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı Giriş: 10.08.2023 - 09:51 Güncelleme: 10.08.2023 - 10:27 facebook

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