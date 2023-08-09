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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika haberi! Kemerburgaz'da servis otobüsü kaza yaptı - Güncel haberler

        Kemerburgaz'da servis otobüsü kaza yaptı

        Eyüpsultan Kemerburgaz'da servis otobüsünün köprü üzerinden düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 29 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 21:21
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        Kemerburgaz'da servis otobüsü kaza yaptı
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        Işıklar-Ağaçlı yolu üzerindeki köprüde seyreden servis otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak, yaklaşık 6 metre yükseklikten boş araziye düştü.

        İhbar üzerine, bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otobüste sürücü ve 46 kişinin bulunduğu, kazada ilk belirlemelere göre 29 kişinin yaralandığı öğrenildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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