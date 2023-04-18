Kılıçdaroğlu ve Akşener, ABB'nin temel atma töreninde

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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Temel Atma ve Proje Tanıtım Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şunları kaydetti: "7 projeye imza atıp 47 bin 970 konutu tamamlayacağız. 6 Şubat'ta çok acı bir deprem yaşadık. Ankara nüfusunun da deprem nedeniyle arttığı belirtiliyor.

"HARCAMALARI TEK TEK HALKIMIZA AÇIKLIYORUZ"

Başkentimizde yıkımı yapılan alanların ardından herhangi bir konut artışı olmamasına rağmen birçok projemize dava açıldı. Ancak yine de vazgeçmeyeceğiz. Biz de yollar yaptık parklar yaptık ama bunların açılışına bile gerek duymuyoruz. Eski dönemlerde yapılmayan kreşler yapıyoruz, otobüsler alıyoruz ve birçok şey yapıyoruz. Bunları yaparken de harcamaları tek tek halkımıza açıklıyoruz. Ankara halkından alınan parayı yine Ankara halkı için harcamaya devam edeceğiz. "

"SOSYAL DEVLET EV ALAMAYANLAR İÇİN EVLER ÜRETİR"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de açıklamalarında şunları kaydetti: "Mansur başkan konuşurken yıllar evvel anneannemin anlattığı bir kıssa aklıma geldi. Hz.Adem kıssasını anlatmıştı. Kıssanın en büyük özelliği haramdı. Sosyal devlet ise, ev alamayanlar için evler üretir, kira gibi bir ödeme alır. Ödeyecek durumu yoksa devlet kendi karşılar. Siz aslında bunu yapıyorsunuz. Sonuç olarak burada hırsızlığa yer olmaz. Bu sistemi yapanlar zaten dürüsttür."

"KONUT SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu da açıklamalarında şunları kaydetti: 47 bin 970 konutun temelini atacağız. İnşallah bu evlerde insanlar huzur içinde yaşayacaklar. İnsanlar huzurluysa acaba kirayı nasıl ödeyeceğim demiyorsa siyaset kurumu görevini yapmış demektir. Buradan bütün Türkiye'ye söz veriyorum. Konut sorununu çözeceğiz. Ama önce deprem bölgesine öncelik vereceğiz. Bunu söylediğim zaman parayı nereden bulacaksınız diyorlar. Biz israf nasıl engellenir çok iyi biliyoruz.

Söz verdik ve sözümüzü yerine getireceğiz. Herkes emin olsun. Hatırlarsınız, ABD'ye gitmiştim, İngiltere'ye gitmiştim. Erdoğan kalkmış 300 milyar doları nasıl bulacak diyor. 300 milyar dolar tefecilerin parası değil. Yatırım için gelecekler, istihdam yapacaklar. Alışmışlar tefecilere para vermeye sanıyorlar biz tefecilerden para istiyoruz. Biz ülkemize temiz parayı getireceğiz. Yatırım yapacağız. Onlar bizi anlayamazlar.

"ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR CUMHURBAŞKANINIZ OLACAK"

Bize pek çok iftiralar da atıyorlar. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Allah nasip ederse eski yerine getireceğiz. Yaklaşık 5 milyon 300 bin genç ilk kez oy kullanacak. Gençlere sesleniyorum kimse kılınıza dokunamayacak. Göreceksiniz özgürlükçü bir cumhurbaşkanınız olacak.

Bizi milliyetçilik üzerinden eleştiriyorlar. Gaffar Okan'ın katilleriyle işbirliği yapanlar bize hesap soramaz."