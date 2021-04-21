Kısa Çalışma Ödeneği uzatılıyor 0:00 / 0:00

AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Haftası dolayısıyla turizm sektörü temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, milletin evinde turizm sektörünün temsilcileriyle verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantıda, turizm sektörünün sorunlarını, beklentilerini gözden geçirdiklerini, sektörel kazanımları nasıl daha ileri götürebileceklerini ele aldıklarını aktaran Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin tüm sektörler için haziran sonuna kadar uzatılacağını açıkladı.

Erdoğan açıklamasında; "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." dedi.

Turizmcilere KDV müjdesi de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Turizm sektöründe mayısta sona erecek KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesine karar verdik." ifadelerini kullandı.

UZATMA KARARI 1 NİSAN'DAN GEÇERLİ OLACAK

Edinilen bilgiye göre, kısa çalışma uygulaması 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere uzatılacak. Kanunda pandemi dolayısıyla getirilen kısa çalışmanın Cumhurbaşkanı kararı ile 30 Haziran'a kadar uzatılması yetkisi bulunuyordu. Uzatma işlemi bu yetki kapsamında kararname ile yapılacak.

Pandemi döneminde toplam 3 milyon 850 bin kişi kısa çalışma ödeneği aldı. Mart ayında ise 1 milyon 139 bin kişi kısa çalışma ödeneği almıştı. Kısa çalışmanın 31 Mart'ta sona ermesiyle bu işçilerin önemli bir kısmının ücretsiz izne çıkartıldığı belirtiliyordu.

Uzatma kararından, daha önce kısa çalışma başvurusu yapmış işyerlerince İŞKUR'a bildirilen listelerdeki işçiler yararlanacak.

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