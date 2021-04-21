Kısa Çalışma Ödeneği uzatılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamSON DAKİKA! Kısa Çalışma Ödeneği uzatılıyor! Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberi Kısa Çalışma Ödeneği uzatılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık" dedi

SON DAKİKA! Kısa Çalışma Ödeneği uzatılıyor! Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? - Haberler
Kısa Çalışma Ödeneği uzatılıyor
0:00 / 0:00
AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Haftası dolayısıyla turizm sektörü temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, milletin evinde turizm sektörünün temsilcileriyle verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantıda, turizm sektörünün sorunlarını, beklentilerini gözden geçirdiklerini, sektörel kazanımları nasıl daha ileri götürebileceklerini ele aldıklarını aktaran Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin tüm sektörler için haziran sonuna kadar uzatılacağını açıkladı.

Erdoğan açıklamasında; "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." dedi.

Turizmcilere KDV müjdesi de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Turizm sektöründe mayısta sona erecek KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesine karar verdik." ifadelerini kullandı.

UZATMA KARARI 1 NİSAN'DAN GEÇERLİ OLACAK

Edinilen bilgiye göre, kısa çalışma uygulaması 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere uzatılacak. Kanunda pandemi dolayısıyla getirilen kısa çalışmanın Cumhurbaşkanı kararı ile 30 Haziran'a kadar uzatılması yetkisi bulunuyordu. Uzatma işlemi bu yetki kapsamında kararname ile yapılacak.

Pandemi döneminde toplam 3 milyon 850 bin kişi kısa çalışma ödeneği aldı. Mart ayında ise 1 milyon 139 bin kişi kısa çalışma ödeneği almıştı. Kısa çalışmanın 31 Mart'ta sona ermesiyle bu işçilerin önemli bir kısmının ücretsiz izne çıkartıldığı belirtiliyordu.

Uzatma kararından, daha önce kısa çalışma başvurusu yapmış işyerlerince İŞKUR'a bildirilen listelerdeki işçiler yararlanacak.

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Karaismailoğlu: Salgın sürecinde havalimanlarında yaklaşık 73 milyon yolcuya hizmet verildi
İŞ-YAŞAMYolcu sayısı 73 milyona yaklaştı
Almanya'da mahkemeden AB kurtarma fonuna yeşil ışık
İŞ-YAŞAMAB kurtarma fonuna yeşil ışık
KOSGEB'ten 300 milyon dolarlık anlaşma
İŞ-YAŞAMKOSGEB'den 300 milyon dolarlık anlaşma
Manisa'da hasat edilen sezonun ilk kirazı, açık artırmada kilogramı 500 liradan satıldı
İŞ-YAŞAMKilosu 500 TL'den alıcı buldu
Ticaret Bakanı Muş: Tek amacımız 84 milyonun refahını yükseltmek
İŞ-YAŞAMTicaret Bakanlığı'na atanan Muş'tan ilk açıklama
Çilek ihracatı, yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 307 bin dolara yükseldi
İŞ-YAŞAMİhracatı ilk çeyrekte yüzde 333 arttı
'Yumurta fiyatları 2 aydır sabit'
İŞ-YAŞAM'2 aydır fiyatlar sabit'
İklim diplomasisi ilişkilerin merkeznde
İŞ-YAŞAMİklim diplomasisi ilişkilerin merkezinde
Ulusal Süt Konseyi 1 Mayıs-30 Haziran dönemi için çiğ süt tavsiye fiyatını belirledi
İŞ-YAŞAMÇiğ süt tavsiye fiyatı belirlendi
Şubat ayı tarımsal girdi fiyat endeksi açıklandı
İŞ-YAŞAMTarım-GFE şubatta arttı