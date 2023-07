Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kızılay'ın AHBAP platformuna çadır satması tepki çekmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konunun kendisini ciddi manada üzdüğünü dile getirerek, "Kızılay böyle bir işe giremez, süratle bu işi düzeltmesi gerekir. Biz Kızılay'ı çadır üretiminde daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik" ifadelerini kullanmıştı.

Tepkilerin ardından 2016 yılından bu yana Türk Kızılay Genel Başkanlığı görevini yürüten Kerem Kınık istifa ederken, tüzük gereği olağanüstü kongreye kadar, Birinci Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet etti.

Yaşanan sürecin ardından, Türkiye Kızılay Derneği'nin Olağanüstü Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi. Kullanılan oyların tamamını alan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Genel Başkan seçildi.

Seçimin ardından delegelere teşekkür eden Yılmaz, "Kızılay bu ülkenin en nadide değerlerinden bir tanesi. Merhametin, yardımseverliğin, dayanışma azminin en somut örneği olan bir iyilik kalesidir Kızılay. Kimsenin bu yapıya zarar vermesine müsamahamız yok. Kızılay bütün gündelik çekişmelerin, politik mülahazaların üzerinde bir kurum ve herkes bu hassasiyetle davranmalıdır." diye konuştu.

Yılmaz, "yollarının uzun ve heybelerinin ağır olduğunu" ifade ederek şunları kaydetti: "Yakında ve uzakta, içerde ve dışarda bizim yolumuzu gözleyenler var. Bağışçılarımızdan aldığımız emaneti, hakkıyla ihtiyaç sahibine ulaştırmak için durup dinlenmeden bütün zorlukları aşarak koşacağız. Bizim hikayemiz zorlukların üstesinden gelmenin hikayesidir. Depremde, savaşta, yangında, selde, salgında hep olduğu gibi yine en başta koşan biz olmaya devam edeceğiz."

BAKAN KOCA DA KATILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kızılay, 85 milyonun her an ihtiyaç duyabileceği kurumlar arasında. Beklentilerin çok büyük olduğu tüm kurumlar gibi eleştiriler de mümkündür. Bir hastaya, bir yoksula uzanan her Kızılay eliyle bunlar hep geride kalır." dedi.

Bakan Koca, Türkiye Kızılay Derneğinin Etimesgut yerleşkesinde düzenlenen olağanüstü genel kuruluna katıldı.

Türk Kızılayı'n kurulduğu günden beri asil bir merhamet ve karşılık gözetmeyen iyilik duygularının adı olduğunu ifade eden Koca, tüm dünyada Türkçenin en bilinen kelimelerinden bir tanesinin Kızılay olduğunu söyledi.

Kızılay'ın tüm gönüllülerine minnettar olduklarını vurgulayan Koca, "Bu minnettarlık Kızılay kadar eskidir. Kızılay, dünyadaki mazlum ve mağdurların, yardıma muhtaçların karşısında, insanımızın vicdanın ifadesi, merhametinin tezahürüdür. Ülkemizde ise insanımızın güvence olarak gördüğü güçlü geleneğe sahip bir kurumdur." dedi.

Kızılay gibi iyilik köprüsü olan ve merhamet duygusunu sosyal bir organizasyona dönüştüren sağlam kurumların insanla bağını geleceğe daima güçlü taşıdığını belirten Koca, şöyle konuştu:

"Kızılay, 85 milyonun her an ihtiyaç duyabileceği kurumlar arasında. Beklentilerin çok büyük olduğu tüm kurumlar gibi eleştiriler de mümkündür. Bir hastaya, bir yoksula uzanan her Kızılay eliyle bunlar hep geride kalır. Türkiye'de insan kalbine dokunacak başarı hikayeleri yazma imkanına Kızılay kadar sahip ikinci bir kurum olduğunu şahsen düşünmüyorum. Ama bir şartla, anlatmadığımız şeyin hikayesi olmaz. Yakın geçmişten, kendimizi yeterince anlatmadığımız veya buna pek fırsat bulamadığımız sonucunu çıkartmakta sanırım hemfikiriz."

"BU GÜZİDE KURULUŞUMUZUN ÇALIŞMALARININ GÖLGELENMESİNİ YANLIŞ BULUYORUM"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da Türkiye'nin dünyada insani yardımlarını en fazla artıran ülkelerin başında geldiğini belirterek, son yıllarda 127 ülkede 181 milyon kişiye yardım eli uzatıldığını anlattı.

Türk Kızılayı'n afetler başta olmak üzere olağanüstü koşullarda akla gelen ilk kurum olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, "Kızılay, Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya, Güney Asya'dan Kafkasya'ya kadar dünyanın dört bir yanında insani yardımları ilk ulaştıran, çalışmalarıyla da en çok parlayan kurumlardan biri olmuştur." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devletin tüm kurumlarının afetzedelere yardım elini uzattığını anımsatan Sarıeroğlu, depremin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmaların bölgede yoğun şekilde devam ettiğini bildirdi.