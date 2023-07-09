Son dakika haberi Kızılay'ın yeni başkanı belli oldu
Türk Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'nda, kullanılan oyların tamamını alan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, genel başkan seçildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kızılay'ın AHBAP platformuna çadır satması tepki çekmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konunun kendisini ciddi manada üzdüğünü dile getirerek, "Kızılay böyle bir işe giremez, süratle bu işi düzeltmesi gerekir. Biz Kızılay'ı çadır üretiminde daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik" ifadelerini kullanmıştı.
Tepkilerin ardından 2016 yılından bu yana Türk Kızılay Genel Başkanlığı görevini yürüten Kerem Kınık istifa ederken, tüzük gereği olağanüstü kongreye kadar, Birinci Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet etti.
Yaşanan sürecin ardından, Türkiye Kızılay Derneği'nin Olağanüstü Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi. Kullanılan oyların tamamını alan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Genel Başkan seçildi.
Seçimin ardından delegelere teşekkür eden Yılmaz, "Kızılay bu ülkenin en nadide değerlerinden bir tanesi. Merhametin, yardımseverliğin, dayanışma azminin en somut örneği olan bir iyilik kalesidir Kızılay. Kimsenin bu yapıya zarar vermesine müsamahamız yok. Kızılay bütün gündelik çekişmelerin, politik mülahazaların üzerinde bir kurum ve herkes bu hassasiyetle davranmalıdır." diye konuştu.
Yılmaz, "yollarının uzun ve heybelerinin ağır olduğunu" ifade ederek şunları kaydetti: "Yakında ve uzakta, içerde ve dışarda bizim yolumuzu gözleyenler var. Bağışçılarımızdan aldığımız emaneti, hakkıyla ihtiyaç sahibine ulaştırmak için durup dinlenmeden bütün zorlukları aşarak koşacağız. Bizim hikayemiz zorlukların üstesinden gelmenin hikayesidir. Depremde, savaşta, yangında, selde, salgında hep olduğu gibi yine en başta koşan biz olmaya devam edeceğiz."
BAKAN KOCA DA KATILDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kızılay, 85 milyonun her an ihtiyaç duyabileceği kurumlar arasında. Beklentilerin çok büyük olduğu tüm kurumlar gibi eleştiriler de mümkündür. Bir hastaya, bir yoksula uzanan her Kızılay eliyle bunlar hep geride kalır." dedi.
Bakan Koca, Türkiye Kızılay Derneğinin Etimesgut yerleşkesinde düzenlenen olağanüstü genel kuruluna katıldı.
Türk Kızılayı'n kurulduğu günden beri asil bir merhamet ve karşılık gözetmeyen iyilik duygularının adı olduğunu ifade eden Koca, tüm dünyada Türkçenin en bilinen kelimelerinden bir tanesinin Kızılay olduğunu söyledi.
Kızılay'ın tüm gönüllülerine minnettar olduklarını vurgulayan Koca, "Bu minnettarlık Kızılay kadar eskidir. Kızılay, dünyadaki mazlum ve mağdurların, yardıma muhtaçların karşısında, insanımızın vicdanın ifadesi, merhametinin tezahürüdür. Ülkemizde ise insanımızın güvence olarak gördüğü güçlü geleneğe sahip bir kurumdur." dedi.
Kızılay gibi iyilik köprüsü olan ve merhamet duygusunu sosyal bir organizasyona dönüştüren sağlam kurumların insanla bağını geleceğe daima güçlü taşıdığını belirten Koca, şöyle konuştu:
"Kızılay, 85 milyonun her an ihtiyaç duyabileceği kurumlar arasında. Beklentilerin çok büyük olduğu tüm kurumlar gibi eleştiriler de mümkündür. Bir hastaya, bir yoksula uzanan her Kızılay eliyle bunlar hep geride kalır. Türkiye'de insan kalbine dokunacak başarı hikayeleri yazma imkanına Kızılay kadar sahip ikinci bir kurum olduğunu şahsen düşünmüyorum. Ama bir şartla, anlatmadığımız şeyin hikayesi olmaz. Yakın geçmişten, kendimizi yeterince anlatmadığımız veya buna pek fırsat bulamadığımız sonucunu çıkartmakta sanırım hemfikiriz."
"BU GÜZİDE KURULUŞUMUZUN ÇALIŞMALARININ GÖLGELENMESİNİ YANLIŞ BULUYORUM"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da Türkiye'nin dünyada insani yardımlarını en fazla artıran ülkelerin başında geldiğini belirterek, son yıllarda 127 ülkede 181 milyon kişiye yardım eli uzatıldığını anlattı.
Türk Kızılayı'n afetler başta olmak üzere olağanüstü koşullarda akla gelen ilk kurum olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, "Kızılay, Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya, Güney Asya'dan Kafkasya'ya kadar dünyanın dört bir yanında insani yardımları ilk ulaştıran, çalışmalarıyla da en çok parlayan kurumlardan biri olmuştur." dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devletin tüm kurumlarının afetzedelere yardım elini uzattığını anımsatan Sarıeroğlu, depremin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmaların bölgede yoğun şekilde devam ettiğini bildirdi.
Türk Kızılayın da bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Sarıeroğlu, "Bu güzide kuruluşumuzun deprem bölgesindeki çalışmalarının siyasi çıkarlar ve suni gündemlerle gölgelenmesini yanlış buluyorum." ifadelerini kullandı.
"KIZILAY'I BİR KARİYER DEĞİL, BİR EMANET OLARAK GÖRÜYORUZ"
Türk Kızılay Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya devam ettiklerini söyledi.
Kızılay çalışanları ve gönüllerinin deprem bölgesinde çalışmalarını özveriyle sürdürdüğünü bildiren Yılmaz, "Deprem çok büyüktü, coğrafya çok genişti, seçim ortamıydı; insanlar yaşadığı acının büyüklüğüyle baş etmeye çalışırken maalesef bazı insanların bu acıyı kullanmaya çalıştıklarını da gördük. İşte o noktada, biz Kızılaycılar olarak milletimiz için ayağımızı sağlam bastık ve kimseden taltif beklemeden, 'kim, ne diyor' diye bakmadan, yalnızca Allah rızası için iyilik yapmaya, yardıma koşmaya, gece gündüz çalışmaya devam ettik." değerlendirmesini yaptı.
Yılmaz, olağanüstü genel kurulda bir bayrak değişimi yapacaklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Biz Kızılaycılar olarak biliriz ki hangi görevde olursak olalım Kızılaycılık ruhu bakidir, devam eder. Bizler Kızılayı bir kariyer değil, bir emanet olarak görürüz. Kızılay hepimizin emaneti. Bu emanette 155 yılın birikimi, bu kurumdan fayda görmüş öksüzün, yetimin, mazlumun ve muhtacın duası var. Bu emanette bugün ve gelecekte, ülkemizde ve dünyada yardım bekleyen insanların umudu var. Hepimizin önceliği bu emanete sahip çıkmak."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesaj gönderdiği olağanüstü genel kurulda, konuşmaların ardından, derneğin yeni yönetiminin belirlenmesi için oy verme işlemine geçildi.
FATMA MERİÇ YILMAZ KİMDİR?
Fatma Meriç Yılmaz, 1975 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2000 yılında mezun olan Fatma Meriç Yılmaz, Tıpta uzmanlık eğitimini 2000- 2003 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamladı.
2003-2010 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başasistan olarak görev yapmaya başlayan Fatma Meriç Yılmaz, 2008 yılında doçentlik unvanını aldı ve 2010 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Klinik Şef Yardımcısı olarak göreve başladı. 2011 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim dalına doçent olarak atanan Fatma Meriç Yılmaz, 2014 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde profesörlük unvanı aldı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Ana bilim Dalında Öğretim Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Biyokimya Kliniğinde Eğitim Görevlisi olarak çalıştı.
Yılmaz, 2015-2016 yılları arasında Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve 2016-2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu. Yılmaz, 2015 yılından bu yana Kızılay Genel Başkan Yardımcılığı görevini ve Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu Başkanlığını yürütüyordu.