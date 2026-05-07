Koray Aydın’ın MHP’ye döneceği iddiasına yönelik Habertürk’e konuşan Koray Aydın’a yakın kaynaklar, MHP ya da başka herhangi bir partiye geçmenin gündemlerinde olmadığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Koalisyon hükümeti döneminde MHP’li bakan olarak hükümette görev alan Aydın, İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer almıştı. Aydın Haziran 2024’te İYİ Parti’den istifa etmişti. Aydın’ın MHP’ye döneceği ve MHP yönetiminde etkili bir görev üstlenebileceği iddia edildi.