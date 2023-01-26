Kremlin: Doğrudan müdahil olma şeklinde değerlendiriyoruz

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve bazı Avrupalı ülkelerin Ukrayna’ya tank ve silah sevkiyatının, çatışmaya müdahil olma anlamına gelmediği yorumlarına katılmadıklarını belirterek, “İttifak (NATO) ve söz konusu ülkelerin yaptıkları her şeyi çatışmaya doğrudan müdahil olma şeklinde değerlendiriyoruz.” dedi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve Almanya dahil bazı Batılı ülkelerin Ukrayna’ya tank sevk etme kararını değerlendirdi.

Batılı ülkelerin söz konusu sevkiyatla ilgili yaptıkları değerlendirmelere katılmadıklarına işaret eden Peskov, "Avrupa başkentlerinden ve Washington'dan, Ukrayna'ya tanklar da dahil çeşitli silah sistemlerinin gönderilmesinin, hiçbir şekilde bu ülkelerin veya ittifakın (NATO) Ukrayna'daki çatışmaya müdahil olduğu anlamına gelmediğine dair defalarca açıklamalar yapıldı. Buna kesinlikle katılmıyoruz." diye konuştu.

Söz konusu sevkiyatın, çatışmaya doğrudan müdahil olmak anlamına geldiğini vurgulayan Peskov, "İttifak (NATO) ve söz konusu ülkelerin yaptıkları her şeyi çatışmaya doğrudan müdahil olma şeklinde değerlendiriyoruz. Bunun da arttığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"SAVAŞI UZATMAK İSTİYORLAR"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Patruşev, "ABD ve NATO Ukrayna'daki savaşa katılıyor, savaşı uzatmak istiyor" diye konuştu.

ALMANYA LEOPARD, ABD ABRAMS TANKI GÖNDERME KARARI ALMIŞTI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Ukrayna'ya verdiği askeri desteği daha da güçlendireceğini ve Leopard 2 ana muharebe tankları sağlamaya karar verdiklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 31 Abrams tankının verileceğini duyurmuştu.

Bazı Avrupalı ülkeler de ellerindeki Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya sevk etmeye hazır olduklarını bildirmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.