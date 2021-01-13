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Son dakika haberi - Süper Lig'de yabancı sayısı değişti

Süper Lig kulüpleri, sezonun 2. yarısında yabancı sayısının 16'ya çıkması için TFF'ye talepte bulundu. TFF ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantının ardından açıklama yapan Federasyon Başkanı Nihat Özdemir, "2. yarıda uygulanmak üzere, yabancı sayısını 16'ya çıkartma kararını aldık" dedi. 16 yabancının 14'ünün kadroda olacağını söyleyen Özdemir, alınan kararların sezon sonuna kadar geçerli olduğunun altını çizdi

Son dakika haberi - Süper Lig'de yabancı sayısı değişti

Süper Lig Kulüpleri, TFF’den yabancı oyuncu sayısının sezonun 2. yarısı için 14’ten 16’ya çıkmasını talep etti. TFF ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantının ardından açıklama yapan Federasyon Başkanı Nihat Özdemir, "2. yarıda uygulanmak üzere, yabancı sayısını 16'ya çıkartma kararını aldık" dedi.

Nihat Özdemir'in açıklamaları şöyle:

"14 yabancının üstündeki yabancıları satamadıkları için, önemli para ödemelerinden dolayı zararlarını anlattılar. Bu oyuncuların FIFA'ya gitmeleri halinde tazminat ödeyeceklerini ilettiler. Biz de anında yönetimle yaptığımız görüşmeler neticesinde 2. yarıda uygulamak üzere 14 yabancıyı 16'ya çıkarma kararı aldık. Kadro sayısının 30'dan 35'e çıkması, 2000 sonrası doğumlu çocuklarımızı oynatarak ligi oynayarak bitirmek 1. görevimiz. Bunları düşünerek kulüplerin mümkün mertebe futbol oynatarak ligi bitirmek istiyoruz. Sıkışık takvim ve pandemi dolayısıyla aldığımız kararlardır."

16 yabancının 14'ünün kadroda olacağını söyleyen Özdemir, alınan kararların sezon sonuna kadar geçerli olduğunun altını çizdi.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE YENİ BAŞKAN 28 OCAK'TA BELLİ OLACAK

Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa eden Mehmet Sepil ise, "Kulüpler Birliği başkanlığı görevimden ayrıldım. Bu yılki ilk toplantımızı yaptık. Geçmişin üzerinden gittik hem de önümüzdeki seneyle ilgili yapılmasını arzu ettiğimiz şeyler için istekte bulunduk. Yeni başkan soruluyor. Bugünkü toplantı öyle bir toplantı değildi. 28 Ocak'ta Kulüpler Birliği yeni başkanını seçecek." diye konuştu.

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