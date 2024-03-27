Son dakika haberi Kupa Voley'de şampiyon Halkbank!
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de Halkbank, finalde Arkas Spor'u 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Başkent temsilcisi böylece dev kupayı üst üste 2, toplamda 9. kez müzesine götürdü.
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley final maçında Arkas Spor ile Halkbank karşı karşıya geldi. Bursa'daki TVF Cengiz Göllü Salonu'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan Halkbank şampiyonluğa ulaştı.
İlk seti 25-23 kazanan Arkas 1-0 öne geçti. Diğer üç seti 25-23, 28-26 ve 25-23'le alan Halkbank mutlu sona ulaştı.
HALKBANK 9. KEZ ŞAMPİYON
Başkent temsilcisi Kupa Voley'de (eski adı Türkiye Kupası) üst üste 2, toplamda 9. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.