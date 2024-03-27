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        Haberler Spor Voleybol Son dakika haberi Arkas Spor-Halkbank: 1-3 (MAÇ SONUCU) - Kupa Voley'de şampiyon Halkbank! - Voleybol Haberleri

        Son dakika haberi Kupa Voley'de şampiyon Halkbank!

        AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de Halkbank, finalde Arkas Spor'u 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Başkent temsilcisi böylece dev kupayı üst üste 2, toplamda 9. kez müzesine götürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 19:16 Güncelleme: 27.03.2024 - 19:41
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        Kupa Voley'de şampiyon Halkbank!
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        AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley final maçında Arkas Spor ile Halkbank karşı karşıya geldi. Bursa'daki TVF Cengiz Göllü Salonu'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan Halkbank şampiyonluğa ulaştı.

        İlk seti 25-23 kazanan Arkas 1-0 öne geçti. Diğer üç seti 25-23, 28-26 ve 25-23'le alan Halkbank mutlu sona ulaştı.

        HALKBANK 9. KEZ ŞAMPİYON

        Başkent temsilcisi Kupa Voley'de (eski adı Türkiye Kupası) üst üste 2, toplamda 9. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

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