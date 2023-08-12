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        Haberler Gündem DEPREM SON DAKİKA: Malatya'da bir dakikada 2 deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi Malatya son depremler listesi!

        Son dakika haberi Malatya'da 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde deprem

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4.8 ve saat 16.40'ta 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2023 - 16:46
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        Malatya'da bir dakikada 2 deprem
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        Malatya'nın Yeşilyurt merkez üssü olan 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

        AFAD'dan yapılan açıklamada; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4.8 ve 16.40'ta 4.5 büyüklüğünde iki deprem oldu.

        Yerin 6.3 km derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. Malatya'da bir AVM'de yaşanan panik anları kameralara yansıdı.

        Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıklarken, derinliği 5 km olarak duyurdu.

        BAKAN YERLİKAYA: GEÇMİŞ OLSUN

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39’da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

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        AFAD BAŞKANI: OLUMSUZ DURUM YOK

        AFAD Başkanı Yunus Sezer de "Malatya ilimiz Yeşilyurt ilçesinde saat 16:39'da 4.8; saat 16:40'da 4.5 olmak üzere peş peşe iki deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Malatyalı hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimizi sunarım" bilgisini verdi.

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