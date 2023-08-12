DEPREM SON DAKİKA: Malatya'da bir dakikada 2 deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi Malatya son depremler listesi!

DEPREM SON DAKİKA: Malatya'da bir dakikada 2 deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi Malatya son depremler listesi!

Son dakika haberi Malatya'da 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde deprem Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4.8 ve saat 16.40'ta 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Malatya'nın Yeşilyurt merkez üssü olan 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4.8 ve 16.40'ta 4.5 büyüklüğünde iki deprem oldu.

Yerin 6.3 km derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. Malatya'da bir AVM'de yaşanan panik anları kameralara yansıdı.

BAKAN YERLİKAYA: GEÇMİŞ OLSUN İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39’da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi. REKLAM Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39’da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 12, 2023