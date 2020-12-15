Mardin'de terör örgütüne ait havan ele geçirildi! 0:00 / 0:00

Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK üyesi Suriyeli uyruklu bir kişinin evine yapılan baskında 1 havan topu ve dürbünü ile 4 adet havan mühimmatı ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalarda terör örgütü PKK üyesi bir kişi yakalandı.

PKK/KCK terör örgütü mensubu Suriye uyruklu şüphelinin, örgüte silah/mühimmat sağladığı tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı.

Şahıs, Mardin/Artuklu’daki ikametinde gözaltına alındı.

Evinde yapılan aramada; 1 adet Havan Topu ve dürbünü ile 4 adet 60'lık havan mühimmatı ele geçirildi.