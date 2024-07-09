Son dakika haberi Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem!
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Saat 12:11'de Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi" denildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya da yaptığı açıklamada, "An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerini kullandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.11'de merkez üssü Marmaris olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla ili Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.