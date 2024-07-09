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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem! | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem!

        AFAD'dan yapılan açıklamada, "Saat 12:11'de Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi" denildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya da yaptığı açıklamada, "An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09.07.2024 - 12:28 Güncelleme: 09.07.2024 - 12:34
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        Marmaris'te korkutan deprem!
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.11'de merkez üssü Marmaris olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 6,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla ili Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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