Mehmet Ali Demirel cinayetinde flaş itiraz! 0:00 / 0:00

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Olay geçen yıl meydana geldi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Mehmet Ali Demirel, Viyana'da yaşayan ablasının, eşinden şiddet gördüğünü öğrendi.

Zafer Samancı'nın haberine göre Demirel, bu durumu konuşmak için yanına arkadaşını da alıp, eniştesinin ailesinin evine gitti. İddiaya göre konuşmak için dışarı çağırdığı eniştesinin babası Hüseyin Koç ile oğulları Adil Koç ve İsa Koç, Demirel'i demir çubuk ve sopalarla dövdü. Ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra öldü.

"DÜŞTÜ DÜŞTÜ ÖLDÜ"

Polis tarafından gözaltına alınan Hüseyin Koç (72) ile oğulları İsa Koç (46) ve Adil Koç (48) tutuklandı. Haklarında "kasten öldürme" suçundan dava açıldı. Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında son sözü sorulan sanıklardan Hüseyin Koç, "Ben bir şey yapmadım olay günü geldi, bana saldırdı. Oğlum araya girdi. Kaçmak için duvara çıktı. Düştü. Başını taşa çarptı. Bir daha çıktı, tekrar düştü. Tekrar çıktı yine düştü. Her defasında başını yere çarptı. Yani düştüğü için öldü biz bir şey yapmadık" dedi.

"SAMİMİYDİK ONU ÇOK SEVERDİM"

Sanık İsa Koç ise "Ben Mehmet Ali'yi çok severdim, çok samimiydik. Asla onu öldürmek gibi bir kastımız olamaz. Bahçede babama saldırdığını gördüm. Babamı korumak amaçlı kolumu kaldırdım. Sonra dikenli tellerin bulunduğu duvara çıktı düştü. Hem dikenli tellerden dolayı hem de düşmenin etkisiyle yaralandı. Defalarca o duvara çıkıp düştü, engelleyemedik. Her düşmesinde de kafasını yere çarptı tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Diğer sanık Adil Koç ise olayla ilgisinin olmadığını, sesleri duyduğu için bahçeye indiğini söyledi. Sanıklar beraat ve tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti sanıkları "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezası ile cezalandırdı. Ardından haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle cezayı 12 yıl 6'şar aya düşürdü.

ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

2019 yılında eşini ve eşinin birinci ölüm yıldönümünde de oğlunu kaybeden Fatma Demirel, gözyaşı dökerek karara tepki gösterdi. "Evladımı çağırıp döve döve öldürdüler. Sonra buna kaza dediler. Bu kaza değil planlı bir cinayet oğlumun her yeri kırıktı. Benim oğlumu toprağa koydular sonra 12 yıl hapis cezası aldılar. Ben adalete güveniyorum. Bu kararın düzeltileceğini ve en ağır cezayı alacaklarına inanıyorum" dedi.

Ailenin avukatı Cihat Tanrıkulu da verilen cezanın çok az olduğunu belirterek, "3 sanık da fikir ve eylem birliği içinde canice bu cinayeti işlemiştir. Sanıklar hakkında uygulanan haksız tahrik indirimini kabul etmek mümkün değil karara itirazımızı yaptık" diye konuştu.